السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من الجوازات بشأن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

الجوازات
الجوازات
أ أ
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب "خدمة العملاء"، على استفسار مستفيد قال فيه: "السلام عليكم، عندي عامل إقامته على وشك الانتهاء، هلا أسوي خروج نهائي قبل انتهاء أو مع انتهاء التأشيرة".اضافة اعلان

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي



وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علماً أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.

وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.

جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الافراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

طريقة تنفيذ الخدمة:



1ـ الدخول إلى منصة أبشر
2ـ اختيار أفراد الأسرة
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

مشكلة تحديث الجواز المؤقت

أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.

خطوات التنفيذ



وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد (اضغط هنا) واتباع الخطوات التالية:
- تبويب خدماتي
- النقر على خدمات
- الجوازات
- تواصل

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