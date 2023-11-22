الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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هل دعم برنامج ريف يشمل جميع مناطق المملكة؟

ريال - دعم - ريف
دعم ريف
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أكد برنامج التنمية الريفية المستدامة "برنامج ريف"، أن الدعم يشمل جميع مناطق المملكة بلا استثناء.

دعم ريف في جميع المناطق

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جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل برنامج الاسر المنتجه متاح في جميع المناطق أم مناطق معينه؟".
وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة يدعم جميع مناطق المملكة حسب القطاعات والأنشطة المستهدفة للبرنامج، نشكر لك تواصلك.


كذلك حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

دعم ريف في الجوف


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على تساؤلات واستفسارات مستفيدي البرنامج، بشأن القطاعات والأنشطة التي يشملها الدعم بالجوف.
وأوضح برنامج ريف، أن القطاعات المدعومة في الجوف تشمل التالي: "العسل، الفواكه ومنها الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، الليمون، اللوز) حسب الميز النسبية لكل قطاع.

كذلك حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات المشمولة بالدعم في مدينة الرياض.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم وش المشاريع  المدعومه في محافظة الدرعيه  في مدينة الرياض".

الأنشطة المدعومة في الرياض


وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الرياض هي: العسل، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".

وأوضح برنامج ريف أسهل طريقة لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن مشكلة في الدخول على حسابه.

حل مشكلة الدخول على حساب ريف



وأجاب برنامج ريف بقوله: "بإمكانك الدخول عن طريق الحاسب الآلي باستخدام المتصفحات التالية: firefox، أو Google Chrome، نشكر لك تواصلك.".
وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن السجل التجاري لا يؤثر على التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الاستحقاق.

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