هل تتوفر خدمة الواتساب لدى الزكاة والضريبة؟.. توضيح من الهيئة

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أصدرت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن إمكانية توفر خدمة الواتساب.
هل
تتوفر خدمة الواتساب لدى الزكاة والضريبة؟وأوضحت
على حسابها في منصة إكس، أنه لا تتوفر خدمة الواتساب للمستخدمين في الوقت الحالي.
الاستفادة
من خدمات تطبيق "زاتكا" للأجهزة الذكيةوبينت
أنه يمكن الاستفادة من الخدمات التي يوفرها تطبيق "ZATCA" للأجهزة الذكية، المتاح عبر نظامي "App Store" و "Google Play" حيث يتضمن التطبيق
العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين والعملاء على تحسين تجربتهم من خلال الحصول
على خدماتهم بشكل ذاتي وسريع.
وأشارت الهيئة إلى أنها أضافت عددًا من الخدمات الجمركية والضريبية في التطبيق.
السهولة
والسرعة والكفاءةوبينت
الزكاة والضريبة والجمارك أنها حرصت على أن يستند تطبيق (ZATCA) على ثلاثة مبادئ رئيسة، هي، "السهولة
والسرعة والكفاءة"، إذ يستخدم أدوات مصممه بشكل واضح وسهل للجميع، وذلك من
لحظة التسجيل إلى تنفيذ الخدمات، من خلال:
1 - تحقيق الأمان والموثوقية العالية، مما يجعله أحد الحلول التقنية المتقدمة.
2 - توفر لكافة مكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.