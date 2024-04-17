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هطول أمطار في 8 مناطق.. والشرقية تسجّل أعلى كمية بالجبيل

هطول امطار وضباب
أمطار
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سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ (53.8) ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت رأس تنورة (28.6) ملم، والقاعدة الجوية بالظهران (27.2) ملم، وحرس حدود العزيزية بالخبر (22.2) ملم، ويبرين بالأحساء (21.1) ملم، والجبيل (18.2) ملم.اضافة اعلان

رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة:


ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (61) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الاثنين 15 أبريل، وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 17 أبريل2024؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).
وأوضح التقرير أن منطقة حائل سجّلت (21.4) ملم في الغزالة، و(7.0) ملم في الروضة بحائل، و(5.1) في عقدة بحائل، و(2.8) ملم بحائل. فيما سجّلت النبهانية في منطقة القصيم (17.0) ملم، والمذنب (13.8) ملم، والشنانة بالرس (8.0) ملم، وعنيزة (6.4) ملم، وعقلة الصقور (5.4) ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل الحدود الشمالية (10.5) ملم في مطار عرعر، و(4.4) ملم في عرعر، و(2.3) ملم في رفحاء، فيما سجّلت الرياض (4.7) ملم في رماح. وسجّلت الجوف (2.4) ملم في مطار الجوف بسكاكا، و(0.8) ملم في الشقيق بدومة الجندل، و(0.6) ملم في ميقوع بطبرجل. فيما سجّلت تبوك (1.8) ملم في طريق الملك عبد الله بتيماء، و(0.6) ملم في تيماء، وسجّلت العلا بالمدينة المنورة (0.8) ملم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3UkZf76.

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