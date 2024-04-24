هيئة الاتصالات: نصف المستخدمين في المملكة يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت

أ أ

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير إنترنت السعودية 2023م، وذلك على هامش أعمال منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024، حيث يتضمن التقرير أهم الإحصائيات والأرقام حول استخدامات الإنترنت في المملكة؛ بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال، الأمر الذي بدوره يساعد على بناء اقتصاد رقمي مزدهر.



استخدام الإنترنت في المملكة

