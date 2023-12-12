نصيحة لمزارعي البن تسهم في زيادة حجم الثمرة

أ أ

وجه الإرشاد الزراعي نصيحة لمزارعي البن في نجران، مشددا على ضرورة تقليم الأشجار جيدا خاصة في ديسمبر ويناير.





نمو الثمرة وزيادة حجمها

اضافة اعلان





موسم جني البن:





ويبدأ موسم جني قطاف ثمار البن في نوفمبر ويمتد لأكثر من شهرين متتاليين.

وينصح بالقطاف اليدوي للثمار ذات اللون الأحمر، ويحذر من خلط الثمار ذات اللون الأخضر أثناء الجني لأنه يسيء لنوعية البن.





قهوة من نواة التمر:

تعتبر نواة التمر المتواجدة داخل الثمرة نفسها لا تقل أهمية عن ثمرة التمر نفسها، إذ إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تفيد الإنسان.





كما أنها غنية بالبروتينات والدهون، حيث تحتوي على كميات مختلفة من الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة والمركبات الفينولية وغيرها العديد لتعد بذلك فوائد نواة التمر عديدة ومتنوعة.









وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فقد بدأت الكثير من الشركات بصنع القهوة من نواة التمر عن طريق تحميصها، ثم تبريدها وطحنها تمامًا كما يتم طحن القهوة.





وأضاف أن التقليم الجيد يسهم في نمو الثمرة وزيادة حجمها.في وقت سابق ، حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة من خطأ يتم ارتكابه أثناء موسم جني البن.