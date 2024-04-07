الأحد، 28 رمضان 1445 ، 07 أبريل 2024

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نصائح للمعتمرين في ليلة ختم القرآن للتعاون مع المنظومة الأمنية ومراعاة قدسية الزمان والمكان

الصلاة في المسجد الحرام
الصلاة في المسجد الحرام
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دعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، في ليلة ختم القرآن الكريم، إلى ضرورة الالتزام بالآداب العامة.اضافة اعلان

دعوة المعتمرين في ليلة ختم القرآن للتعاون مع المنظومة الأمنية

ومراعاة قدسية المكان، وشرف الزمان، وتعظيم الحرمين ورعاية حقهما، والتعاون مع الجهات الأمنية، والقطاعات العاملة بالحرمين، مع التحلي بالرحمة والصبر واللين، وعدم التزاحم والتدافع، والصلاة والجلوس في الممرات.
 وشددت على الالتزام بالتعليمات، واغتنام ما تبقى من الشهر الفضيل، والتفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بالهواتف المحمولة والتصوير، متمنيًا للجميع السلامة والقَبول والأجر الموفور.
 يذكر أن الرئاسة رسمت مسارات دينية نوعية متعددة في شهر رمضان المبارك، وللعشر الأواخر على وجه الخصوص؛ لأداء رسالة الحرمين الشريفين على أكمل وجه، ولتصل برسالتهما عالميًا، فضلًا عن خدمة قاصديهما وإثراء تجربتهم الدينية، مع تعاون وتناغم وتكامل مع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالحرمين الشريفين.
 وتعد ليلة ختم القرآن الكريم؛ ليلة (29) من شهر رمضان المبارك، آخر الليالي الوترية، والتي يُتحرّى فيها ليلة القدر.

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