الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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مواقيت الصلاة الخميس 13 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 13 رجب 1445 هجرية، الموافق 25 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الخميس 13 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:47.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:38 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 13 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:40
الرياض – 3:12
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:06
المدينة – 6:02
الرياض – 5:34
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:36
المدينة – 7:32
الرياض – 7:04


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