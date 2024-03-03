مواقيت الصلاة الأحد 22 شعبان.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 22 شعبان 1445 هجرية، الموافق 3 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأحد 22 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام، بالمنطقة الشرقية، في تمام الساعة 4:42 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:13.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:36 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:06 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 22 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:23المدينة – 5:24الرياض – 4:56○ موعد أذان الظهرمكة – 12:33المدينة – 12:34الرياض – 12:06○ موعد أذان العصرمكة – 3:55المدينة – 3:55الرياض – 3:27○ موعد أذان المغربمكة – 6:26المدينة – 6:26الرياض – 5:57○ موعد أذان العشاءمكة – 7:56المدينة – 7:56الرياض – 7:27