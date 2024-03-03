الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

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مواقيت الصلاة الأحد 22 شعبان.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 22 شعبان 1445 هجرية، الموافق 3 مارس 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 22 شعبان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام، بالمنطقة الشرقية، في تمام الساعة 4:42 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:13.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:36 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:06 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 22 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:23
المدينة – 5:24
الرياض – 4:56
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:26
المدينة – 6:26
الرياض – 5:57
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:56
المدينة – 7:56
الرياض – 7:27

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