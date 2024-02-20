الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة الثلاثاء 10 شعبان.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في أبها

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 10 شعبان 1445 هجرية، الموافق 20 فبراير 2024م.اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 10 شعبان 1445هـ

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:52 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:06.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:47 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:58 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 10 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:32
المدينة – 5:34
الرياض – 5:05
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:21
المدينة – 6:19
الرياض – 5:51
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:51
المدينة – 7:49
الرياض – 7:21


اقرأ أيضا

وصول الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة وتأدية مناسك العمرة

عاجل.. إجازة يوم التأسيس مدفوعة الأجر.. و22 رمضان آخر عمل

ضيوف برنامج خادم الحرمين يروون قصصهم مع اللحظات الأولى من سماعهم خبر الاختيار

طريق جدة مكة المباشر .. يختصر المسافة لـ 35 دقيقة لخدمة ضيوف الرحمن

عاجل.. أهم 10.. ضبط مافيا البصل بآلاف الأطنان ولبس "البشت" إلزامي بالمقرات الحكومية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:49 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الجمعة 21 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:26 ص الجمعة، 26 يناير 2024

الجمعة 13 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:35 ص الخميس، 25 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 13 رجب.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:18 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة