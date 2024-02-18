عاجل.. مواقيت الصلاة الأحد 8 شعبان.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق
المملكة، ليوم الأحد 6 شعبان 1445 هجرية، الموافق 18 فبراير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الأحد 8 شعبان 1445هـويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:54 دقيقة،
بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:04.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:48 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:56 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 8 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:33
المدينة – 5:35
الرياض – 5:07
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:20
المدينة – 6:18
الرياض – 5:50
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:50
المدينة – 7:48
الرياض – 7:20