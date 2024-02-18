عاجل.. مواقيت الصلاة الأحد 8 شعبان.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بالرياض

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 6 شعبان 1445 هجرية، الموافق 18 فبراير 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأحد 8 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:54 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:04.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:48 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:56 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 8 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:33المدينة – 5:35الرياض – 5:07○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:53المدينة – 3:52الرياض – 3:24○ موعد أذان المغربمكة – 6:20المدينة – 6:18الرياض – 5:50○ موعد أذان العشاءمكة – 7:50المدينة – 7:48الرياض – 7:20