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مواعيد التسجيل في القبول الموحد للطلبة بجامعات الرياض

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القبول الموحد للطلبة بجامعات الرياض
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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1446هـ.اضافة اعلان

مواعيد التسجيل في القبول الموحد للطلبة بجامعات الرياض

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض‏:
1 - جامعة شقراء.
2 - جامعة المجمعة.
3 - جامعة الملك سعود.
4 - الكليات التقنية في منطقة الرياض.
5 - جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
6 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
7 - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

 

مواعيد التسجيل في القبول الموحد للطالبات بجامعات الرياض

وفي مدينة الرياض، تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات، الجامعات الآتية:
1 - جامعة الملك سعود.
2 - جامعة الأميرة نورة.
3 - الكلية التقنية في مدينة الرياض.
4 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
5 - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

مواعيد القبول على البوابة للطلاب

وأوضحت أن مواعيد القبول على البوابة للطلاب، من المقرر أن تكون يوم الأحد 24/ 12/ 1445 هـ الموافق 30/ 6/ 2024 م، ويغلق يوم الخميس 28/ 12/ 1445 هـ الموافق 04/ 07/ 2024 م، عند الساعة 12 ظهرًا.
وأكدت أن التقديم للطالبات يبدأ يوم الاثنين 25/ 12/ 1445 هـ الموافق 01/ 7/ 2024 م وتغلق البوابة يوم الجمعة 29/ 12/ 1445 هـ الموافق 5/ 7/ 2024 م عند الساعة 12 ظهرًا.

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