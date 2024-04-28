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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، عن الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1446هـ.





مواعيد التسجيل في القبول الموحد للطلبة بجامعات الرياض



وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض‏:1 - جامعة شقراء.2 - جامعة المجمعة.3 - جامعة الملك سعود.4 - الكليات التقنية في منطقة الرياض.5 - جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.6 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.7 - جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

مواعيد التسجيل في القبول الموحد للطالبات بجامعات الرياض



مواعيد القبول على البوابة للطلاب

