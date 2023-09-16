غداً.. إعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

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مع قرب موعد الاحتفال باليوم الوطني الـ(93) للمملكة، تعلن "دله البركة" غداً الأحد أسماء الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"، وذلك في مقر الشركة بمركز صالح كامل للأعمال في جدة. اضافة اعلان





13 طالباً وطالبة



نوابغ المستقبل



وتمكن هذا العام 13 طالباً وطالبة من 8 جامعات -من أصل 286 طالباً وطالبة تقدموا من جامعات سعودية وعالمية- من اجتياز مراحل ترشيحية عدة، تضمنت مقابلات شخصية واختبارات للكفاءات الأساسية تم تطويرها من قبل الخبراء والباحثين الأكاديميين في جامعات العالم.ويهدف برنامج "نوابغ المستقبل" الذي أطلقته "دله البركة" بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، إلى تأهيل وتمكين النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات؛ بهدف الاستثمار في مواهبهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية لاستكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية.ويأتي إطلاق البرنامج في ذكرى اليوم الوطني لاستلهام مسيرة النهوض والتطور والبناء في نفوس الشباب المشاركين، وتجسيداً لمستهدفات برنامج "تنمية القدرات البشرية"؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وجاء اختيار التخصصات بعد دراسة احتياجات المملكة في المرحلة المقبلة، واختيار أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات من جامعات عدة، بناءً على ترتيبها الدولي في تلك البرنامج والتخصصات.