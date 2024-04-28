من كركوك إلى الموصل.. الحصبة تنتشر في العراق والأطباء يحذرون من كارثة صحية

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سجل العراق منذ مارس الماضي، عشرات الوفيات وإصابات كثيرة بمرض الحصبة، بدأت في كركوك شمالا، لكنها سرعان ما انتشرت في باقي المحافظات، ما أثار مخاوف عديدة، وخاصة على حياة الأطفال.

واعتبر أولياء الأمور حياة أطفالهم غير مضمونة ما لم يتجاوزوا مرض الحصبة، ما دفع وزارة الصحة إلى الاستنفار، والإعلان عن حملة تطعيم في 14 إبريل الجاري، لمدة 10 أيام، شملت أكثر من 6 ملايين طفل في عموم البلاد.

وسجلت وزارة الصحة قرابة 27 ألف إصابة، قالت إن 96 بالمئة منهم هم من غير الملقحين، و4 بالمئة ممن لم يتلقوا الجرعة الثانية.

كما سجلت 43 حالة وفاة، 42 منهم غير ملقحين، وحالة واحدة فقط كانت لامرأة ملقحة ولديها أمراض مزمنة.





الحصبة مرض متوطن



الموجة آيلة للذهاب



أعراض الحصبة



في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن أسباب انتشار المرض، وإن كانت العودة طبيعية أم استثنائية، قالت وزارة الصحة العراقية على لسان الطبيبة ربى فلاح، من إعلام الوزارة، إن مرض الحصبة "متوطن" وظهوره "ليس طارئًا"، لكن الزيادة في الإصابات ظهرت قبل عام تقريبًا.وأضافت فلاح أن أسباب ذلك تعود إلى عدم أخذ اللقاح، وعدم التزام بعض الأسر بالجدول الوطني لحصول أطفالهم عليه.وعن دور الوزارة، أشارت الفلاح إلى أن "الوزارة سارعت إلى مواجهة الانتشار بحملة تطعيم، استمرت 10 أيام، واستهدفت ملايين الأطفال في عموم العراق لتقليل أعداد الإصابات والوصول إلى مناعة مجتمعية".وأكدت أن "اللقاح الذي تم استخدامه في عملية التطعيم آمن ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن مناشئ عالمية رصينة، وهدفنا الأساسي هو بناء مجتمع متعاف صحيًا".وأوضحت أن "محافظة المثنى (جنوب) كانت الأكثر إقبالًا على تلقي اللقاح، وفاق عدد الملقحين في المحافظة ما نسبته 97 بالمئة لغاية اليوم الـ9 من الحملة".الطبيبة دعت المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتحدث بأن اللقاح يهدف إلى نشر الأمراض، وهي أحاديث مضللة وعارية عن الصحة كليا"، مستهجنة دوافع الحديث عن ذلك.ولفتت إلى أن "مرض الحصبة من الأمراض سريعة العدوى والانتشار، لذلك فقد شملت المطاعيم الحصبة والحصبة الألمانية وكذلك النكاف".بدوره، قال طبيب الأسرة خليل الرديني إن "مرض الحصبة من الأوبئة القديمة، وكان منتشرًا في البلاد قبل عقد من الزمن".وأضاف الرديني أن الحصبة "من الأمراض المعدية التي يمكن السيطرة عليها باللقاحات، وتظهر مثل هذه الأوبئة نتيجة خلل ما في عملية التطعيم"، وفقًا لـ"الأناضول".وأرجع "خلل التطعيم إلى الأحداث التي ظهرت في العراق خلال السنوات الـ10 الأخيرة، من تهجير وحرب ضد عصابات تنظيم داعش الإرهابي، وظهور وباء كورونا (2019)".وأوضح أن "تلك الأسباب كانت وراء تلكؤ بعض العوائل في الحصول على اللقاحات، وبخاصة الحصبة، ومنع ظهورها يحتاج إلى أن تكون نسبة الملقحين فوق 80 بالمئة".واعتبر أن "الموجة الحالية للحصبة شبه ماضية للانتهاء، كون بدايتها كانت في سبتمبر الماضي، واليوم كأطباء في العيادات الخاصة نرى بأن الحالات أصبحت قليلة جدًا مقارنة بالسابق".الطبيب الرديني أكد أن "وزارة الصحة عملت بشكل كبير على حملة اللقاح، وقد نجحت بشكل كبير، وبخاصة بين طلبة المدارس، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة جراء الاحتكاك في الفصول الصفية".وشدد على أن "مرض الحصبة حاليًا مسيطر عليه بالعراق، وهناك تراجع ملحوظ بالموجة، والعمل جار على مواجهة الانتشار في المدن التي تعرضت لبعض الظروف التي ذكرتها سابقًا".وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحصبة مرض شديد العدوى سببه فيروس ينتشر بسهولة عندما يتنفس شخص مصاب بعدواه أو يسعل أو يعطس، ويمكن أن يسبب مرضًا وخيما ومضاعفات تؤدي في بعض الأحيان إلى الموت.وأشارت المنظمة إلى أنه مرض يمكن أن يصيب أي شخص، ولكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال.وتصيب الحصبة الجهاز التنفسي، ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم. ومن أعراضها الحمى العالية والسعال وسيلان الأنف وانتشار الطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم.وتؤكد المنظمة على أن "التلقيح هو أفضل سبيل للوقاية من الإصابة بالحصبة أو نقلها إلى أشخاص آخرين، علما بأن اللقاح المضاد لها مأمون ويساعد الجسم على مكافحة الفيروس".وأشارت التقديرات إلى أن عام 2022 شهد وفاة نحو 136 ألف شخص حول العالم بسبب الحصبة، معظمهم أطفال دون سن الخامسة، رغم توفر لقاح آمن.وأدت التطعيمات المعجلة التي اعتمدتها البلدان وشركاء دوليون آخرون، إلى الحيلولة دون وقوع وفيات قُدّر عددها بنحو 57 مليون وفاة بين عامي 2000 و2022، وفق المصدر ذاته.وتظهر مؤشرات مرض الحصبة وأعراضه الأولية بعد التعرض للفيروس بفترة تراوح بين 10 و14 يومًا، وعادة ما تشمل مؤشرات المرض الحمى والسعال الجاف، إضافة إلى طفح جلدي يتكون من بقع كبيرة مسطحة، وكثيرًا ما تكون متصلة معًا.