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من اليوم وحتى الجمعة.. تحذير عاجل من أمطار على مكة والمدينة ومعظم المناطق (فيديو)

أمطار المملكة
أمطار على مكة والمدينة ومعظم المناطق
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن التوقعات تُشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على معظم المناطق.

الظواهر المصاحبة للأمطار

وأوضح المركز أن هذه الحالة يصاحبها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر
من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان السيـول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

1 - منطقة تبوك، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "حقل، والبدع، وضباء، والوجه، وأملج، وتيماء".
2 – منطقة الجوف، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "القريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل".
3 – منطقة الحدود الشمالية، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "طريف، وعرعر، والعويقلية".
4 - منطقة المدينة المنورة، من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "ينبع، العيص، العلا، بدر، وادي الفرع".
5 - منطقة مكة المكرمة، من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل "رابغ، الكامل".

أمطار خفيفة إلى متوسطة

1 – منطقة المدينة المنورة، يوم الأربعاء، وتشمل " المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر".
2 – منطقة مكة المكرمة، من الثلاثاء إلى الأربعاء، وتشمل " العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، جدة، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، أضم، العرضيات، ميسان".
3 - منطقة حائل، يوم الأربعاء، وتشمل " حائل، الغزالة، الشملي، الحائط، الشنان، بقعاء، سميراء، السليمي، موقق".
4 - منطقة الباحة، يوم الجمعة، وتشمل "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى".
5 - منطقة عسير، يوم الجمعة، وتشمل "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومه، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة، البرك".
6 -منطقة جازان، يوم الجمعة، وتشمل "الريث، هروب، الدائر، العيدابي، فيفا، العارضة، الحرث، الخوبة".
ونوه المركز لضرورة متابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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