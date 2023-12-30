منها الرياض.. الدفاع المدني يصدر إنذارا أحمر على سكان 3 مناطق

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أصدر الدفاع المدني إنذارا أحمر، داعيا أهالي الرياض إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.





إنذار أحمر على مكة:

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أمطار غزيرة على حائل:

أيضا دعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الحدود الشمالية .كما أصدر أيضا إنذارا أحمر على سكان مكة المكرمة، داعيا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية.فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً من هطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الخامسة مساءً .فيما نبه المركز من وجود ضباب على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها، مما يسبب تدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.