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منها الرياض.. الدفاع المدني يصدر إنذارا أحمر على سكان 3 مناطق

الدفاع المدني
ضباب
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أصدر الدفاع المدني إنذارا أحمر، داعيا أهالي الرياض إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.

إنذار أحمر على مكة:

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أيضا دعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الحدود الشمالية .
كما أصدر أيضا إنذارا أحمر على سكان مكة المكرمة، داعيا  إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية.

أمطار غزيرة على حائل:


فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً من هطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .

 وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الخامسة مساءً .

 فيما نبه المركز من وجود ضباب على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها، مما يسبب تدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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