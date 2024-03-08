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منصة إحسان: أكثر من 5 مليارات ريال تبرعات خلال 3 سنوات

منصة إحسان
منصة إحسان
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أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن وصول حجم التبرعات التي تلقتها منذ إطلاقها في مارس 2021م حتى اليوم إلى أكثر من 5 مليارات ريال.اضافة اعلان

111 مليون عملية تبرع

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان م. إبراهيم الحسيني، أن التبرعات في المنصة وصلت حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات ريال من خلال 111 مليون عملية تبرع.
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية" ، أن المنصة تعمل المنصة على إيصال هذه التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجاً عبر شركائها من الجهات الرسمية.

مساهمات منصة إحسان في العمل الخيري

وتعزز منصة "إحسان" من قيم العمل الخيري وإسهامات القطاع غير الربحي في المملكة، عبر تطوير مستمر لمنتجات وبرامج نوعيّة من شأنها رفع مستويات الموثوقية والشفافية والسرعة والأمان، مثل برنامج الزكاة، وبرنامج الهدية، وبرنامج غراس، وبرنامج الأضاحي الذي تم إطلاقه غرة شهر ذي الحجة الحالي لتسهيل أداء نسك الأضحية والهدي رقميًا.


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