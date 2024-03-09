الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض متلبسين بمواد مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



وفي وقت سابق، تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من توجيه ضربات قوية إلى تجار ومهربي المواد المخدرة "السموم"، حيث أحبطت تهريب وترويج عبر 5 ضبطيات بأماكن متفرقة في ساعة.



ضبط مروجين بمحافظة جدة:



منطقة جازان:



منطقة حائل:



منطقة عسير:



قطاع الدائر بجازان:



التعاون مع الأمن:

