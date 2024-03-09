الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض متلبسين بمواد مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من توجيه ضربات قوية إلى تجار ومهربي المواد المخدرة "السموم"، حيث أحبطت تهريب وترويج عبر 5 ضبطيات بأماكن متفرقة في ساعة.
ضبط مروجين بمحافظة جدة:قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهما (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
منطقة جازان:فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (64650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة حائل:كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
منطقة عسير:وفي السياق ذاته، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (595) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع الدائر بجازان:كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (64650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن:وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.