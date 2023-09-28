مقاتلات وطنية تستعرض في سماء الخبر احتفالا باليوم الوطني

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نشرت وزارة الدفاع مجموعة من الصور الجديدة لمقاتلات سعودية تستعرض في الجو بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٣.

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القوات الجوية:



واستعرضت طائرات القوات الجوية المقاتلة بتشكيلات جوية في الواجهة البحرية بمحافظة الخبر، فيما قدم فريق الصقور عروضا جوية متنوعة.









الموارد البشرية:









الأهداف الاستراتيجية لمشاركة الوزارة:



- استقطاب وجذب الكوادر المتميزة من أبناء وبنات الوطن لتحقيق أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية.

- دعم استراتيجية التوطين في المملكة بتوظيف أبنائها وبناتها ؛ مما يساعد بالإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدرات العمل الوطني.





- بناء شبكة بيانات من الكوادر البشرية السعودية المتميزة للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة .

- خلق بيئة عمل مهنية محفزة تساعد على تطوير الأفكار والرؤى ، لتحقيق مزيد من الإبداع والرضا الوظيفي وإحداث التغيير.















