مغادرة الطائرة الـ 38 لإغاثة غزة باتجاه مطار العريش

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غادرت
مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، طائرة المملكة الإغاثية الـ 38 متجهة إلى
مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة،
تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
الطائرة
تحمل 23 طنًا مواد غذائية وطبية وإيوائيةوتحمل
الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة
الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
توزيع
مساعداته الإنسانية للمتضررين في قطاع غزةفي
الوقت نفسه، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته
الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر
الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في
قطاع غزة.
توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية كما يجرى توزيع السلال الغذائية والمساعدات
الإيوائية في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات
الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.