"سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميا (فيديو)

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كشف
المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي، أن الوضع الإنساني مُقلق
وكارثي داخل قطاع غزة.
غزة
تحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا وفي
تصريحات لـ "الإخبارية" أكد أن الوضع الإنساني في غزة يحتاج على الأقل
إلى 700 شاحنة يوميا لسد الاحتياج.
فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الوضع الإنساني كارثي داخل قطاع غزة ويحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا لسد الاحتياج#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SXsubihRav— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2023
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شاحنة مساعدات تعبر إلى غزةفي
الوقت نفسه، عبرت 16 شاحنة مساعدات اليوم الجمعة، معبر رفح متوجهة إلى غزة.
وصول
الطائرة الإغاثية الـ 28 لمطار العريش
فيما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية الـ 28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
اظهار ألبوم ليست
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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