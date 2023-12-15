الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميا (فيديو)

GBYn-XuWEAAg2M_
شاحنات المساعدات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي، أن الوضع الإنساني مُقلق وكارثي داخل قطاع غزة.

غزة تحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا

وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أكد أن الوضع الإنساني في غزة يحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا لسد الاحتياج.


16 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة

في الوقت نفسه، عبرت 16 شاحنة مساعدات اليوم الجمعة، معبر رفح متوجهة إلى غزة.


وصول الطائرة الإغاثية الـ 28 لمطار العريش


فيما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية الـ 28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

اظهار ألبوم ليست




وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
اضافة اعلان

 

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

بيان عاجل لــ"سكني" حول الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام

لخدمة ضيوف الرحمن.. ماء زمزم في مشربيات مزودة بتقنية الاستشعار الذكي

منها الرياض.. الأمن يُداهم أوكار المخدرات في عدة مناطق

أكثر من 3 آلاف بالمسجد الحرام.. كيف يحجز المعتمر العربة الكهربائية؟

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: شكر النعم والصبر على المحن منهج إبراهيم عليه السلام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GBToDiWWYAACjA2 4:08 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ27 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

45674 10:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة الثالثة من شحنات المملكة لإغاثة المتضررين في غزة

Capture 3:16 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الباخرة الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني

35345 9:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة

اقرأ أيضا

المدارس1
2:00 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

دارسة دولية تشيد بمعلمي الرياضيات في مدارس المملكة

رواتب المواطنين
12:33 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. متوسط رواتب المواطنين في الحكومي والخاص يسجل هذا الرقم

رياح شديد
11:20 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. رياح شديدة على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

مدينة الرياض
10:57 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

75 % ارتفاعًا بأداء مؤشرات رؤية 2030

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج اذكى
7:17 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. "تعليم جدة" تدعو الطلاب المسجلين بـ "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي

قطعة-ارض-سكني
7:04 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

بيان عاجل لــ"سكني" حول الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام

حساب المواطن
6:35 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

الطفل - درجة الحرارة - التهاب اللوز - سخنيه
5:13 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

قد يكون مميتًا.. 5 أعراض لإصابة الأطفال بالتهاب السحايا تتشابه مع نزلة البرد

سيارات الأجرة1
5:01 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

انقاص الوزن
4:55 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)