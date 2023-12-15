"سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 700 شاحنة مساعدات يوميا (فيديو)

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كشف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي، أن الوضع الإنساني مُقلق وكارثي داخل قطاع غزة.





غزة تحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا



pic.twitter.com/SXsubihRav #الإخبارية فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الوضع الإنساني كارثي داخل قطاع غزة ويحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا لسد الاحتياج #نشرة_النهار December 15, 2023

16 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة



وصول الطائرة الإغاثية الـ 28 لمطار العريش



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وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أكد أن الوضع الإنساني في غزة يحتاج على الأقل إلى 700 شاحنة يوميا لسد الاحتياج.في الوقت نفسه، عبرت 16 شاحنة مساعدات اليوم الجمعة، معبر رفح متوجهة إلى غزة.فيما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية الـ 28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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