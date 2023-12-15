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مع انخفاض درجات الحرارة.. هذه أسرع طريقة لعلاج نزلات البرد

نزلات البرد
نزلات البرد
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يصاب العديد من الناس بنزلات البرد في فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة كثيرًا، مما يسبب أعراضًا خفيفة مثل العطس والسعال وسيلان الأنف والصداع وآلام الجسم.اضافة اعلان
وفي حين لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسريع الشفاء.

أسرع طريقة لعلاج نزلات البرد

ووفقا لما جاء في موقع "ويبمد" نعرض لكم أسرع طريقة لعلاج نزلات البرد:

احصل على قسط كافٍ من الراحة

عندما تكون مريضًا، يحتاج جسمك إلى وقت للتعافي واحصل على قسط كافٍ من النوم واحرص على أخذ فترات راحة أثناء النهار.

اشرب الكثير من السوائل

تساعد السوائل على إزالة المخاط من الجسم وتمنع الجفاف واشرب الكثير من الماء والعصائر والشاي.

خذ أدوية بدون وصفة طبية

يمكن أن تساعد أدوية نزلات البرد مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين في تخفيف الأعراض مثل الحمى والصداع وآلام الجسم.

استخدم علاجات منزلية

هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الغرغرة بماء الملح في تخفيف التهاب الحلق، ويمكن أن يساعد الاستحمام بالبخار في تخفيف الاحتقان.

علاجات منزلية للشفاء من نزلات البرد

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية المحددة التي يمكن أن تساعد في تسريع الشفاء من نزلات البرد:

غرغرة بماء الملح

قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بالماء المالح لمدة 30 ثانية، ثم ابصق وكرر ذلك عدة مرات في اليوم.

استنشاق البخار

اصنع وعاءً من الماء المغلي وأضف بضع قطرات من الزيت العطري، وانحنِ فوق الوعاء وقم بتغطية رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق.

تناول الزنجبيل

فالزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد ويمكنك تناول الزنجبيل الطازج أو المجفف أو كبسولات الزنجبيل.

شرب عصير الليمون

الليمون غني بفيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويمكنك شرب عصير الليمون الطازج أو إضافة عصير الليمون إلى الماء أو الشاي.

استشارة الطبيب

إذا كنت تعاني من أعراض نزلات البرد، فمن المهم أن ترى الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تتحسن بعد أسبوع.

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