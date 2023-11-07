عصف مطري.. شاهد تقلبات الأجواء في جدة وجازان

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت
اليوم الأمطار بغزارة على جدة ومكة وجازان وأدت لجريان السيول مع هبوب رياح نشطة
أثرت في مدى الرؤية.
أمطار غزيرة على جدة وجازان
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت جدة وجازان ومكة تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول.
امطار غزيره على #هدى_الشام شمال شرق #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 7, 2023
من منصور عوض pic.twitter.com/jg7M6dy151
أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 7, 2023
امطار غزيرة في صبيا #جازان
الثلاثاء ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
7 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
من | موسى سراج
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أمطار وسيول على 6 مناطق
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 7, 2023
سيول مركز ريم بمحافظة الدرب
الثلاثاء ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
7 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
من | عبدالله عيسى
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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.