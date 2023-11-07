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عصف مطري.. شاهد تقلبات الأجواء في جدة وجازان

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تقلبات جوية بجازان
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت اليوم الأمطار بغزارة على جدة ومكة وجازان وأدت لجريان السيول مع هبوب رياح نشطة أثرت في مدى الرؤية.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على جدة وجازان
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت جدة وجازان ومكة تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول.


أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 6 مناطق
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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