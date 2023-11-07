عصف مطري.. شاهد تقلبات الأجواء في جدة وجازان

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت اليوم الأمطار بغزارة على جدة ومكة وجازان وأدت لجريان السيول مع هبوب رياح نشطة أثرت في مدى الرؤية. اضافة اعلان



أمطار غزيرة على جدة وجازان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت جدة وجازان ومكة تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول.





امطار غزيرة في صبيا

الثلاثاء ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

7 نوفمبر 2023 م

من | موسى سراج

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. pic.twitter.com/AXRg9NcgZI 🔴 فيديوامطار غزيرة في صبيا #جازان الثلاثاء ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ7 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 من | موسى سراج November 7, 2023



سيول مركز ريم بمحافظة الدرب

الثلاثاء ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

7 نوفمبر 2023 م

من | عبدالله عيسى

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. pic.twitter.com/9eU7OJlseH 🔴 فيديوسيول مركز ريم بمحافظة الدربالثلاثاء ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ7 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 من | عبدالله عيسى November 7, 2023

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.أمطار وسيول على 6 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.