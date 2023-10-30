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مشاهد مذهلة.. تصوير جوي لسيول جنوب حائل

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سيول حائل
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استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، جرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت مياه الأمطار والسيول الجارية الشعاب والأودية في منطقة حائل.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.

رياح نشطة على الرياض والحدود الشمالية

 في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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