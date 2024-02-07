مستشفى الملك فيصل التخصصي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً

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صُنف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في المركز الـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم،

مستشفى الملك فيصل التخصصي

كما حل المستشفى الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب التصنيف العالمي الصادر عن "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2024م، ما يرسّخ مكانة "التخصصي" كرائد في القطاع الصحي محلياً وعالمياً ويأتي تحقيق "التخصصي " لهذا التميز للسنة الثانية على التوالي.