الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض. اضافة اعلان





التعاون الامني بين وزارتي الداخلية:



حضور الجلسة:





وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وشهدت جلسة المباحثات توقيع خطة تعاون لعدد من المبادرات والمشروعات بين وزارتي الداخلية في البلدين.حضر جلسة المباحثات، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.فيما حضر من الجانب الإيطالي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة روبيرتو كانتوني، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية.اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة