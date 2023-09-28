مداهمة فيلا بحي القوزين في جدة .. وعند الدخول كانت المفاجأة

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ضبطت أمانة جدة فيلا بحي القوزين تم تحويلها إلى أحد أكبر معامل تقليد الماركات وشعارات الأندية يتبع عمالة مخالفة.





تحريز الموجودات

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أدوات غير صحية:





وداخل المعمل وجدت أدوات غير صحية يقف عليها الذباب وأيضا مراتب وبعض المعدات الضارة جدا بصحة الإنسان حال استخدامها.





وقالت أمانة جدة إن تلك الجهود تمت بالتعاون مع إجادة، لافتة إلى أن المعمل كان يستخدم مواد منتهية الصلاحية في التجهيز وعمالة دون كروت صحية.





مداهمة مصنع ومستودع غير نظامي :





وفي وقت سابق تمكنت أمانة جدة وهيئة الغذاء والدواء، من مداهمة حوش عشوائي بحي الساحل بعد رصده، حيث كانت المفاجأة الصادمة.





وحسب فيديو من مداهمة الحوش، كشفت أمانة جدة، أنه تم تحويله لمصنع ومستودع غير نظامي بدون تراخيص ولوحة تجارية، لتعبئة الأرز والسكر بأسماء متنوعة في ظروف تهوية سيئة جدا لغرض الغش.





وأوضحت أنه تم حجز جميع الكميات وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية.















#فيديو | ضبطت #أمانة_جدة فيلا بحي القوزين تم تحويلها إلى أحد أكبر معامل تقليد الماركات وشعارات الأندية يتبع عمالة مخالفة تم تحريز الموجودات من ملابس رياضية و معدات مستخدمة، وإتلاف أكثر من نص مليون ستيكر مستخدم في أعمال التقليد و الطباعة وإشعار صاحب العلاقة لتطبيق الإجراءات… pic.twitter.com/jhaBkiunk2 September 28, 2023





وأوضحت أنه تم تحريز الموجودات من ملابس رياضية ومعدات مستخدمة وإتلاف أكثر من نص مليون ستيكر مستخدم في أعمال التقليد و الطباعة .وأضافت أنه تم إشعار صاحب العلاقة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.في وقت سابق، نجحت أمانة جدة في ضبط معمل حلويات شهير بحي الحرازات يعمل بدون رخصة، حيث انتهك المعمل جميع معايير الجودة.