جدة.. استعادة مواقع للمرافق العامة بمساحة أكثر من 200 ألف متر مربع

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استعادت أمانة محافظة جدة، عدداً من المواقع المخصصة للحدائق والمرافق العامة، على مساحة ( 268.203م2 )، بحي الأمير فواز للإسكان التعاوني، وذلك ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية. اضافة اعلان





"معالجة مخالفات المخططات"



واعتمدت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات، على دراسة الحي وتحديد التعديات وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، التي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة.فيما يستمر العمل في إزالة المخالفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتظافر الجهود وتسخير الإمكانيات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا وتحقيق الصالح العام.