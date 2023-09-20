مداهمة مفاجئة لمحل حلويات شهير بجدة.. ماذا وجد فيه؟

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نجحت أمانة جدة في ضبط معمل حلويات شهير بحي الحرازات يعمل بدون رخصة، حيث انتهك المعمل جميع معايير الجودة.





أدوات غير صحية: اضافة اعلان





مداهمة مصنع ومستودع غير نظامي:

وداخل المعمل وجدت أدوات غير صحية يقف عليها الذباب وأيضا مراتب وبعض المعدات الضارة جدا بصحة الإنسان حال استخدامها.وقالت أمانة جدة إن تلك الجهود تمت بالتعاون مع إجادة، لافتة إلى أن المعمل كان يستخدم مواد منتهية الصلاحية في التجهيز وعمالة دون كروت صحية.وفي وقت سابق تمكنت أمانة جدة وهيئة الغذاء والدواء، من مداهمة حوش عشوائي بحي الساحل بعد رصده، حيث كانت المفاجأة الصادمة.وحسب فيديو من مداهمة الحوش، كشفت أمانة جدة، أنه تم تحويله لمصنع ومستودع غير نظامي بدون تراخيص ولوحة تجارية، لتعبئة الأرز والسكر بأسماء متنوعة في ظروف تهوية سيئة جدا لغرض الغش.وأوضحت أنه تم حجز جميع الكميات وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية.https://twitter.com/OKAZ_online/status/1704544712101605569