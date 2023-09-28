جدة: إغلاق جزئي لطريق الحرمين في هذا التوقيت

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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة إغلاق طريق الحرمين للجزء الواقع ما بين طريق المئة "طريق الليث" وشارع عبدالله السليمان. اضافة اعلان





مواعيد البدء والأغلاق:



أمانة جدة:



أدوات غير صحية:



مداهمة مصنع ومستودع غير نظامي:



وأوضح أن الإغلاق يبدأ من الساعة 5:00 صباحَ غدٍ (الجمعة) 2023/9/29 حتى الساعة 9:00 صباحاًوكشفت أمانة جدة أن الإغلاق سيتم لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق الحرمين (حي الروابي)، داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة، كالتالي:- للمتجهين شمالاً إلى المدينة المنورة، الاتجاه إلى مخرج طريق الخدمة المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى المدينة المنورة- للمتجهين إلى مكة المكرمة، الاتجاه إلى مخرج خدمة طريق الحرمين المتجه إلى طريق المئة، ثم الدوران للخلف والاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى طريق الحرمينزفي وقت سابق، نجحت أمانة جدة في ضبط معمل حلويات شهير بحي الحرازات يعمل بدون رخصة، حيث انتهك المعمل جميع معايير الجودة.وداخل المعمل وجدت أدوات غير صحية يقف عليها الذباب وأيضا مراتب وبعض المعدات الضارة جدا بصحة الإنسان حال استخدامها.وقالت أمانة جدة إن تلك الجهود تمت بالتعاون مع إجادة، لافتة إلى أن المعمل كان يستخدم مواد منتهية الصلاحية في التجهيز وعمالة دون كروت صحية.وفي وقت سابق تمكنت أمانة جدة وهيئة الغذاء والدواء، من مداهمة حوش عشوائي بحي الساحل بعد رصده، حيث كانت المفاجأة الصادمة.وحسب فيديو من مداهمة الحوش، كشفت أمانة جدة، أنه تم تحويله لمصنع ومستودع غير نظامي بدون تراخيص ولوحة تجارية، لتعبئة الأرز والسكر بأسماء متنوعة في ظروف تهوية سيئة جدا لغرض الغش.وأوضحت أنه تم حجز جميع الكميات وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية.