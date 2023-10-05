الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس شؤون الجامعات يوافق على إنشاء خمس كليات جديدة بجامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
أ أ
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وافق مجلس شؤون الجامعات، على إنشاء خمس كليات نوعية جديدة بجامعة الملك خالد، وذلك ضمن الهيكلة الشاملة للجامعة التي وافق عليها المجلس مؤخرًا.

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وشملت الكليات الجديدة
- كلية السياحة والضيافة
- كلية العمارة والتخطيط
- كلية الثقافة والفنون برجال ألمع
- كلية الحقوق
- كلية التمريض بمحايل عسير"
فيما تضمنت الهيكلة الشاملة للجامعة فتح عدد من الأقسام العلمية النوعية في الكليات القائمة بالجامعة حاليًّا شملت قسم هندسة التعدين بكلية الهندسة، وقسم اللغات الحديثة بكلية اللغات والترجمة، وقسم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى أقسام أخرى في عدد من الكليات.

الكفاءات العلمية


وأكد معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن استحداث هذه الكليات سيسهم في تخريج الكفاءات العلمية القادرة على دفع عجلة التنمية والتطوير في وطننا الغالي، واستثمار مزايا منطقة عسير على خارطة السياحة العالمية، تحقيقًا لمستهدفات المنطقة والمستهدفات الوطنية، في تنمية رأس المال البشري وتوفير الكوادر المؤهلة.

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