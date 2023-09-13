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جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية وتحدد الشروط

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
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‫ أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لطلاب المنح، اليوم الأربعاء، فتح بوابة القبول للمنح الدراسية الداخلية، برامج البكالوريوس لغير السعوديين، للعام الجامعي 1445هـ.اضافة اعلان

موعد التسجيل


 وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح خلال الفترة ، من 1445/03/02حتى 1445/03/13هـ، وفق الشروط والضوابط التالية: ألا يزيد عمر المتقدم عن (25) سنة والحصول على الثانوية العامة لمدة لا تتجاوز، 5 سنوات وأن يكون مجتازًا للاختبار التحصيلي، واختبار القدرات.

شروط القبول


ويقتصر قبول الطالب أو الطالبة على مقعد دراسي فقط، ولا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى مؤسسات التعليم بالمملكة ، ويكون القبول وفق الإمكانيات المتاحة في الأقسام والعدد المقرر من وزارة التعليم وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لمعايير القبول المتبعة.
 وعلى أن تتوفر في المتقدم متطلبات القبول المتمثلة في صورة الإقامة وصورة من شهادة الثانوية، علماً بأن آلية القبول تتم إلكترونيًا ولا يحتاج المتقدم إلى تسليم أي أوراق ومستندات يدوية للإدارة.

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