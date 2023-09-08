القطاع التقني يتصدر سوق العمل في المملكة (فيديو)

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أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، عبد العزيز الحمادي، على أن القطاع التقني يتصدر أغلب المجالات وأكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل.
وقال إن القطاع التقني يعد من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل، وخاصة البرجمة والأمن السيبراني في سوق عمل متحرك.
وأضاف، أن القطاع التقني يقود المجال الطبي والمجال العقاري والمجال الأمني، والطلب عليه عالي ومتغير، لأن التقنية تتغير بشكل كبير.
المجال التقني يصدر طلبات سوق العمل
وأكد الحمادي على أن من أكثر المجالات طلبًا في السوق الآن مجالات البرمجة والتسوق التقني ومجال الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن هذه المجالات الثلاثة الأكثر طلبًا في السوق حاليًا، وتمثل أكثر من 50% من البرامج التي تقدمها أكاديمية طويق لعموم المستفيدين.
وكانت أكاديمية طويق قد أعلنت عن إطلاقَ 60 معسكرًا احترافيًّا في مجالات التقنية والبرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والعديد من مجالات التقنيات الناشئة.
60 معسكراً احترافياً في التقنية
وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية، عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تعمل على تقديم العديد من المعسكرات والبرامج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالمية
يذكر أن عدد المستفيدين من الأكاديمية بلغ أكثر من 3000 متدرب شهريًّا، عن طريق حضور المعسكرات والدورات التي تُقام حضوريًّا في مقر أكاديمية طويق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
فيديو | الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبد العزيز الحمادي:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 8, 2023
القطاع التقني يتصدر أغلب المجالات وأكثر التخصصات طلبا في سوق العمل البرجمة والأمن السيبراني#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/6gxBvju3mT