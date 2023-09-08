القطاع التقني يتصدر سوق العمل في المملكة (فيديو)

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أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، عبد العزيز الحمادي، على أن القطاع التقني يتصدر أغلب المجالات وأكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل. اضافة اعلان

وقال إن القطاع التقني يعد من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل، وخاصة البرجمة والأمن السيبراني في سوق عمل متحرك.





المجال التقني يصدر طلبات سوق العمل





60 معسكراً احترافياً في التقنية





القطاع التقني يتصدر أغلب المجالات وأكثر التخصصات طلبا في سوق العمل البرجمة والأمن السيبرانيpic.twitter.com/6gxBvju3mT #الإخبارية فيديو | الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبد العزيز الحمادي:القطاع التقني يتصدر أغلب المجالات وأكثر التخصصات طلبا في سوق العمل البرجمة والأمن السيبراني #برنامج_120 September 8, 2023

وأضاف، أن القطاع التقني يقود المجال الطبي والمجال العقاري والمجال الأمني، والطلب عليه عالي ومتغير، لأن التقنية تتغير بشكل كبير.وأكد الحمادي على أن من أكثر المجالات طلبًا في السوق الآن مجالات البرمجة والتسوق التقني ومجال الذكاء الاصطناعي.وأشار إلى أن هذه المجالات الثلاثة الأكثر طلبًا في السوق حاليًا، وتمثل أكثر من 50% من البرامج التي تقدمها أكاديمية طويق لعموم المستفيدين.وكانت أكاديمية طويق قد أعلنت عن إطلاقَ 60 معسكرًا احترافيًّا في مجالات التقنية والبرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والعديد من مجالات التقنيات الناشئة.وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية، عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تعمل على تقديم العديد من المعسكرات والبرامج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بأحدث الخبرات العالميةيذكر أن عدد المستفيدين من الأكاديمية بلغ أكثر من 3000 متدرب شهريًّا، عن طريق حضور المعسكرات والدورات التي تُقام حضوريًّا في مقر أكاديمية طويق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.