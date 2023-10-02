الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لبناء جيل متمكن في الذكاء الاصطناعي

3 ملايين طالب على موعد مع أكبر أولمبياد وطني للبرمجة

أولمبياد البرمجة
أولمبياد البرمجة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة“، عن إطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) في واحدة من أكبر التظاهرات الوطنية.اضافة اعلان

أهداف الأولمبياد


ويستهدف الأولمبياد، مشاركة 300 ألف طالب وطالبة بمرحلتي المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة؛ لتدربيهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي من بين 3 ملايين طالب وطالبة في هاتين المرحلتين بالتعليم العام في المملكة.
 وتهدف هذه الفعالية إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في المجالات كافة، ومنها في التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
فضلاً عن كونها خطوة مهمة لشحذ همم الشباب والفتيات على الالتحاق بالأولمبياد الوطني بوصفه حدثًا وطنيًا يسهم في بناء جيل جديد واعٍ بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت جزءًا مهمًا في حياتنا ومنظومات الأعمال بمختلف مساراتها.

رفع إمكانات الطلاب


 وسيسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سن مبكرة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وحرصه الدائم على دعم الشباب وتمكينهم في العالم الرقمي كونهم أساس التنمية في البلاد والمستقبل المشرق لها.

اكتشاف المتميزين


 كما سيسهم في تحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات وطاقات الشباب ذكورًا وإناثًا على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة، وإعدادهم الإعداد المتميز ليحققوا النجاح في عالم متغير بسبب تأثيرات التكنولوجيا التي تتجدّد يومًا بعد يوم، وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

 ويسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، فضلًا عن بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
 ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) .

اقرأ أيضا

الدفاع المدني
12:57 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

دون تسجيل إصابات.."مدني تبوك" يباشر حريقا في حشائش بمجرى للمياه

حافلة مدرسية
12:41 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة طالب جراء حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام

الدكتور سعد الخثلان
12:34 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ مساءً؟.. الخثلان يجيب

مواقيت الصلاة
12:17 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الإثنين 17 ربيع الأول.. 7 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بالدمام

اقرأ أيضا

توضيح مهم من "الشؤون البلدية" بشأن تحديد المسؤول عن المخالفة

ردة فعل غير متوقعة من أب تجاه ابنه بعد تهوره في القيادة

القوات الجوية تُشارك في تمرين "درع السند" في باكستان

حريق هائل يلتهم واجهة فندق هيلتون جاردن بالرياض

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سدايا 7:45 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مذكرة تفاهم لاستعراض بطاقة عضوية المحامين عبر تطبيق "توكلنا"

سدايا 11:50 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لحماية البيانات الشخصية.. "سدايا": تطلق حملة "اسأل قبل"

أخبار السعودية 4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

القطاع التقني 6:49 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

القطاع التقني يتصدر سوق العمل في المملكة (فيديو)

اقرأ أيضا

الديوان الملكي
8:40 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الديوان الملكي : وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

Capto_Capture 2023-10-01_08-06-46_PM
8:12 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

لحظة وصول الإسعاف الجوي لإنقاذ وافد يمني

الهيئة العامة للغذاء والدواء
7:53 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الغذاء والدواء" تحث على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة والالتزام بمعدل استهلاكها

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
7:52 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توجيه عاجل من هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية لملاك الحيوانات السائبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حافلة مدرسية
12:41 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة طالب جراء حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام

مواقيت الصلاة
12:17 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الإثنين 17 ربيع الأول.. 7 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بالدمام

حريق
9:06 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

حريق هائل يلتهم واجهة فندق هيلتون جاردن بالرياض

أهم 10
8:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

الاحوال المدنية
7:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير اسم الأبناء دون موافقة الوالدين.. الأحوال المدنية توضح؟

تعليم الطائف
7:15 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف