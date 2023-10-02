3 ملايين طالب على موعد مع أكبر أولمبياد وطني للبرمجة

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة“، عن إطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) في واحدة من أكبر التظاهرات الوطنية. اضافة اعلان





أهداف الأولمبياد



رفع إمكانات الطلاب



اكتشاف المتميزين

