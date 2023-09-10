حتى 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد من ضباب على محافظة ينبع ومركز الرايس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من ضباب خفيف على محافظة ينبع ومركز الرايس ، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( ٣ - ٥ ) كيلو متر .
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ صباح غدٍ الأحد ، تستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً .
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة وعسير حتى الثامنة صباحًا.
شبورة مائية وضباب على مكة والطائفوتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظة "الطائف".
وأوضح أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخمس مشيط وسرات عبيدة وظهران الجنوب".