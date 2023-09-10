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حتى 8 صباحًا.. تنبيه من الأرصاد من ضباب على محافظة ينبع ومركز الرايس

ضباب - شبوره - الطقس
ضباب
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من ضباب خفيف على محافظة ينبع ومركز الرايس ، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( ٣ - ٥ ) كيلو متر .اضافة اعلان
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١ صباح غدٍ الأحد ، تستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً .

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة وعسير حتى الثامنة صباحًا.

شبورة مائية وضباب على مكة والطائف

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظة "الطائف".

وأوضح أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخمس مشيط وسرات عبيدة وظهران الجنوب".

ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، حذر جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

أمطار وسيول من اليوم وحتى يوم الأربعاء

وأكد أنه يحذر من تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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