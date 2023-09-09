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أعلنت فرق الدفاع المدني بالرياض، تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
#الدفاع_المدني بالرياض يحرر يد طفلة علقت في سلم كهربائي، وتم نقلها بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/XQLIbpPwyP— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 9, 2023
وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم السبت، حريقا اندلع في مستودعين بحي السلي.
إخماد حريق حي السلي
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، أن مدني الرياض تمكن من إخمد الحريق دون إصابات ولله الحمد.
وقبل ذلك، أعلن الدفاع المدني برفحاء، عن مباشرة حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية، دون مزيد من التفاصيل.