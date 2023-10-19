ما حكم قراءة القرآن دون الالتزام بترتيب السور في المصحف؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم قراءة القرآن دون الالتزام بترتيب السور في المصحف. اضافة اعلان





حكم قراءة القرآن دون الالتزام بترتيب السور في المصحف



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه لا بأس من قراءة القرآن دون الالتزام بترتيب السور، لأنه من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها.وأضاف أن على المسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن،، وأن الأولى به الالتزام بترتيب المصحف وأن يكون للمسلم ورد قرآني يومي، ويبدأ من فاتحة الكتاب ويختم بسورة الناس.





نصيحة غالية من الشيخ الخثلان



ونصح بأن لا يمر يوم على المسلم دون أن يقرأ شيئًا من كتاب الله، وهذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح.وأشار إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "من نام عن حزبه "ورده" فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب كأنما قرأه بالليل" (رواه مسلم).