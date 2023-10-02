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صحيفة تواصل الالكترونية

ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ مساءً؟.. الخثلان يجيب

الدكتور سعد الخثلان
الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان عن حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ ليلا.اضافة اعلان

تفاوت الليل والنهار:


وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس": نهاية وقت العشاء اختياري إلى منتصف الليل، والذي يكون بقسمة الزمن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس على اثنين، ما يعني أن منتصف الليل يكون قريب من تلك الساعة وربما يكون قبل أو بعد ذلك.

وتابع: "ينبغي التنبه لهذا وأن يحرص المسلم خاصة النساء على أداء صلاة العشاء في وقتها وقبل منتصف الليل لأن الليل والنهار يتفاوتان، وهذا يختلف باختلاف ليالي السنة".

حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي


في وقت سابق، كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الأمر في هذه المسألة فيه تفصيل، فإن كان الذي يريد أن يتنازل قد وجب عليه حج الفريضة، فليس له أن يتنازل وعليه أن يأتي بفريضة الحج.

وأضاف أن الحج ركن من أركان الإسلام ولا يجوز أن يعاوض على قرعته؛ لأن فيه إعانة له على الإثم، مؤكدًا أن الذي أتته القرعة ولم يحج حج الفريضة وهو مستطيع فيجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز له أن يبيع حقه لآخر.

التنازل عن قرعة الحج جائز في هذه الحالة


وبين الخثلان، أنه إذا كان الذي خرجت له القرعة غير واجب عليه الحج لكونه مثلًا ليس عنده مال يحج به، أو لغير ذلك من الأسباب، فلا بأس أن يعاوض عن حقه في الحج بمال، لأنه هذا حق من الحقوق التي تجوز المعاوضة عنها.

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