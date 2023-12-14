الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. هل يصح صيام الخميس من غير الإثنين؟

الدكتور سعد الخثلان
الخثلان
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رد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان على سؤال أحد الأشخاص بشأن مدى جواز صيام الخميس من غير صيام الاثنين.

لا بأس من صيام أحد اليومين:


وقال الخثلان: "لا بـأس بصيام الخميس من غير الاثنين فمن الممكن أن يصوم أحد الأيام أو يصومهما معا والأمر في ذلك واسع".

هل يجوز أن يُعد الإنسان لنفسه كفنًا؟


في وقت سابق، كشف "الخثلان" عن حكم إعداد كفن استعدادًا للموت.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن بعض الناس خاصة أهل الخير والصلاح يعد لنفسه كفنًا من باب الاستعداد للموت، فهل هذا مشروع؟

إعداد الكفن استعداد للموت غير مشروع


وأجاب أن الأقرب والله أعلم أن هذا العمل غير مشروع، وإن كان قد روي عن بعض العباد.

وأكد أنه لم يرد عن النبي ﷺ أو الصحابة، ولو كان هذا مشروعًا لفعلوه، والخير كل الخير في اتباعهم، فالأقرب والله أعلم أنه لا يُستحب ذلك.

وبين الخثلان، أنه لا يُستحب للإنسان أن يعد لنفسه كفنًا، ويسعنا ما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.



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