ما الطريقة الصحيحة لحفظ النعمة وبقايا الطعام؟.. "الخثلان" يجيب

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،إنه ينبغي احترام النعمة وأن تحفظ جيدا في أكياس وبواقي الطعام يتم تقديمها للحيوانات أو الطيور أو توضع على الأقل في مكان نظيف.
حفظ النعم وعدم امتهانها
وأشار إلى أن يجب حفظ النعم وعدم امتهانها كأن يتم التخلص من بقايا الطعام في القمامة
وأضاف: الإنسان الذي يحفظ النعمة يبارك الله له فهو القائل جل شأنه لأن شكرتم لأزيدنكم.
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في وقت سابق , نبه "الخثلان" من تحذير نبوي بأن هناك ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء.
ليلة في كل سنة ينزل فيها وباء
وأوضح في مقطع فديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يصادف إناءً لم يخمر إلا وقع فيه".
الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر
وأضاف أن هذا الحديث ورد في صحيح الإمام مسلم، بأن كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا الوباء، وقد ذكر الإمام بن القيم أن الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر.
نصيحة غالية من خير البرية
وأشار إلى أن هناك بعض الناس يُصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، وربما يكون السبب هو هذا الوباء الذي وقع في إناء لم يتم تغطيته حسب ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام.
لا تشرب في إناء مكشوف
وشدد على أنه ينبغي لأهل البيت أن يغطوا الأواني، ولا يتركونها مكشوفة، مع الحرص على عدم الشرب من إناء مكشوف، وغسل أي إناء مكشوف قبل الشرب منه
🔆 ما الطريقة الصحيحة لحفظ النعمة وبقايا الطعام؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 11, 2023
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