الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

ما الطريقة الصحيحة لحفظ النعمة وبقايا الطعام؟.. "الخثلان" يجيب

سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،إنه ينبغي احترام النعمة وأن تحفظ جيدا في أكياس وبواقي الطعام يتم تقديمها للحيوانات أو الطيور أو توضع على الأقل في مكان نظيف.

اضافة اعلان

 

 حفظ النعم وعدم امتهانها



وأشار إلى أن يجب حفظ النعم وعدم امتهانها كأن يتم التخلص من بقايا الطعام في القمامة 

وأضاف: الإنسان الذي يحفظ النعمة يبارك الله له فهو القائل جل شأنه لأن شكرتم لأزيدنكم.

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

في وقت سابق , نبه "الخثلان" من تحذير نبوي بأن هناك ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء.



ليلة في كل سنة ينزل فيها وباء



وأوضح في مقطع فديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يصادف إناءً لم يخمر إلا وقع فيه".


الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر
وأضاف أن هذا الحديث ورد في صحيح الإمام مسلم، بأن كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا الوباء، وقد ذكر الإمام بن القيم أن الأعاجم يقولون إنها في ديسمبر.


نصيحة غالية من خير البرية
وأشار إلى أن هناك بعض الناس يُصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، وربما يكون السبب هو هذا الوباء الذي وقع في إناء لم يتم تغطيته حسب ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام.


لا تشرب في إناء مكشوف
وشدد على أنه ينبغي لأهل البيت أن يغطوا الأواني، ولا يتركونها مكشوفة، مع الحرص على عدم الشرب من إناء مكشوف، وغسل أي إناء مكشوف قبل الشرب منه

اقرأ أيضا

مساند
12:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند: استقدام العمالة المنزلية غير متاح حاليا من هذه الدولة

وزارة الدفاع
11:07 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل التقديم على 23 وظيفة بوزارة الدفاع في 5 مناطق بالمملكة

جامعة جدة
10:41 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

جامعة جدة تؤجل الاختبارات غداً.. والجامعة الإسلامية: الدراسة عبر "البلاك بورد"

جامعة ام القرى
10:22 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بعد تحذير الأرصاد.. جامعة أم القرى تعلق الدراسة الحضورية غدًا الثلاثاء

اقرأ أيضا

الأرصاد يحذر أهالي الجوف من ضباب كثيف يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

أمين المنطقة الشرقية: معاناة الصرف الصحي بضاحية الملك فهد ستنتهي بعد 6 أشهر

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف تنفذ برنامج "رتّل" لتصحيح تلاوته

عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 7:32 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

لماذا كان السلف يُسمّون الشتاء الغنيمة الباردة؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:09 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:17 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

ماذا يشرع للمسلم فعله عند نزول المطر؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:43 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

الدفاع المدني - امطار (2)
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

Untitled
8:05 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

*قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة في جمهورية اليمن الشقيقة *

امطار المدينة -- مسجد قباء
8:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

GBE6TYrXMAA4WZH
8:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند
12:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند: استقدام العمالة المنزلية غير متاح حاليا من هذه الدولة

Screenshot_2023-12-11-22-29-11-83_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:37 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

فيديو متداول لمواطن وثق حريقا ضخما بمنزله .. ماذا عن أولاده؟

وزارة الدفاع
11:07 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تفاصيل التقديم على 23 وظيفة بوزارة الدفاع في 5 مناطق بالمملكة

أهم 10
10:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بعدة مناطق وتنفيذ حكم الشرع بجان في الحدود الشمالية

هيئة تقويم التعليم
9:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

الابل
8:34 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"لها أوابد كأوابد الوحش".. تحذير مهم عند نقل الإبل بواسطة المركبات