بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بشرق المجمعة شمال الرياض؟

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استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار مُشكّلة خريطة نادرة الحدوث بمحافظة المجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض. اضافة اعلان



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بطرق وشعاب ووديان محافظات الرياض وسط تقلبات جوية.



أمطار ورياح وضباب ورعود على تبوك وعدة مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





أنصح بزيارتها شمال منطقة

٢١ ديسمبر ٢٠٢٣

عضو المجموعة الجنوبي ٢٠٠٠عبدالله البرغش فيديو ل ربيع الخفيسات ومطربة شرق #المجمعه أنصح بزيارتها شمال منطقة #الرياض ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣عضو المجموعة الجنوبي ٢٠٠٠عبدالله البرغش pic.twitter.com/lLxIqcZ2hY December 24, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.