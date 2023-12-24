بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بشرق المجمعة شمال الرياض؟

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استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار مُشكّلة خريطة نادرة الحدوث بمحافظة المجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة
الرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بطرق وشعاب ووديان محافظات الرياض وسط تقلبات جوية.
من امطار #المجمعه اليوم السبت ١٠ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 23, 2023
عضو المجموعة فهدالشنيفي pic.twitter.com/0zgHYzzZFT
أمطار
ورياح وضباب ورعود على تبوك وعدة مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على
أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن
الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
فيديو ل ربيع الخفيسات ومطربة شرق #المجمعه— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 24, 2023
أنصح بزيارتها شمال منطقة #الرياض
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
عضو المجموعة الجنوبي ٢٠٠٠عبدالله البرغش pic.twitter.com/lLxIqcZ2hY