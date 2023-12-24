الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد مطر غزير.. شاهد ماذا فعلت السيول بشرق المجمعة شمال الرياض؟

غقغقغ
سيول المجمعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار مُشكّلة خريطة نادرة الحدوث بمحافظة المجمعة، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض.اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بطرق وشعاب ووديان محافظات الرياض وسط تقلبات جوية.


أمطار ورياح وضباب ورعود على تبوك وعدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

"المسند": نهار اليوم في الرياض أقصر بـ 3 ساعات من وقت الانقلاب الصيفي لهذا السبب

عاجل.. بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية المتاحة على "جدارات"

مصلى مكة المعلق يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

إغلاق طريق عقبة الهدا في الطائف اليوم اعتبارًا من التاسعة صباحًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 2:26 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق لـ 5 مساءً

أمطار غزيرة 3:04 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أصفر من أمطار غزيرة على الرياض و8 مناطق لـ 11 مساءً

789ه78ه 10:41 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أمطار مكة.. شاهد سيول قوية في وادي لومة شرق القنفذة

F_uKDPDWwAAaY4o 11:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

اقرأ أيضا

سعد الخثلان
8:02 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

ما حكم رسوم تطبيقات توصيل الأطعمة للمنازل؟ "الخثلان" يُجيب

GCFQBHZXMAAKleE
7:38 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

منها الرياض.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار الأمطار والتقلبات الجوية

أمطار المملكة
7:19 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وضباب على الرياض و4 مناطق

الغطاء النباتي
7:07 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

تعرف على غرامة سير المركبات فوق الغطاء النباتي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نيوم
12:06 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى للخريجين.. نيوم تطرح 300 وظيفة لكافة المؤهلات بـ12 ميزة تنافسية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
11:22 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية

البنك المركزي4
11:03 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. رقم البنك المركزي الموحد لتقديم الشكاوى 1445

أهم 10
10:30 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد نزول الدعم السكني و6 شروط للتقديم على الوظائف التعليمية

حساب المواطن
10:12 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. تساؤلات حول موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. والبرنامج يرد

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
9:27 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

عاجل.. بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع