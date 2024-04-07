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طقس الرياض.. شاهد قوة سيول الغاط مع بردية هائلة شمال عفيف

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بردية عفيف
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق المملكة، جرت السيول اليوم الأحد، كالأنهار نتيجة غزارة الأمطار بمحافظة الغاط، مع بردية هائلة بعفيف، مع طقس غير مستقر في منطقة الرياض.اضافة اعلان

سيول قوية بالغاط مع بردية هائلة بعفيف

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول الغاط متدفقة كالأنهار بعد أمطار غزيرة، مع بردية هائلة شمال عفيف، وسط استمرار التقلبات الجوية.

أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة والغبار

 وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.


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