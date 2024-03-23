"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة و5 مناطق لـ8 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكوّن شبورة
مائية وضباب خفيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.
شبورة وضباب على مكة و5 مناطق لـ 8 صباحًاوأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والمائية والضباب
تشمل هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".
3 – منطقة عسير، وتشمل "البراك والفحمة".
4 - منطقة مكة، ومحافظات "ميسان والقنفذة والليث".
5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخوات وبلجرشي وغامد الزناد".