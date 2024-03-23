"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة و5 مناطق لـ8 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكوّن شبورة مائية وضباب خفيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة الثامنة صباحًا.





شبورة وضباب على مكة و5 مناطق لـ 8 صباحًا



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والمائية والضباب تشمل هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".3 – منطقة عسير، وتشمل "البراك والفحمة".4 - منطقة مكة، ومحافظات "ميسان والقنفذة والليث".5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخوات وبلجرشي وغامد الزناد".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول، وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.