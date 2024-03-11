الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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للسجناء والمفرج عنهم.. "تراحم مكة" تقدم حزمة من التبرعات في شهر رمضان

لجنة تراحم 2
اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة
أ أ
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تستعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة؛ لتقديم حزمة من التبرعات والمساعدات المتنوعة لجميع الأسر المستفيدة باللجنة، وذلك لدخول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

حزمة من التبرعات في شهر رمضان

 وأوضح المدير التنفيذي للجنة وليد خضر الأحمدي، أن جميع منسوبي اللجنة حريصون بتقديم جميع ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث قامت اللجنة بالعديد من المبادرات والفعاليات للإسهام في مساعدة المستفيدين الأشد احتياجاً، بالإضافة إلى خدمة الأسر وفق دراسة للحالات بكل عناية ومعرفة.
 من جانبه بين مدير مركز خدمات المستفيدين عبدالجواد الحمراني، أن مع دخول شهر رمضان المبارك تسعى اللجنة إلى تلبية احتياجات جميع الأسر بتقديم أكثر من 372 سلة غذائية و372 بطاقة إلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الكفالة المالية لأكثر من 140 أسرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة ضمن المسؤولية الاجتماعية.

تخفيف الأعباء الاقتصادية عن السجناء والمفرج عنهم

 يذكر أن اللجنة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات لكافة الفئات التي تشرف عليها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم؛ بهدف توفير متطلبات الأسر الضرورية وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

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