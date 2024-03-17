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لسرعة إنهاء الإجراءات الجزائية.. افتتاح مكتب للنيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز في جدة

النيابة العامة - مكتب جدة
افتتاح مكتب للنيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز في جدة
أ أ
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افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الأحد, مكتب النيابة العامة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

مكتب جديد للنيابة العامة في جدة:

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 وتهدف النيابة من افتتاح هذا المكتب , إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة قضاياهم وتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً، عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام وفي ضوء مستهدفات رؤية المملكة (2030).

أعلى معايير الكفاءة القانونية:


 يذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة, وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم والضمانات المقررة لهم نظاماً.



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