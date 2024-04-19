لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع محافظة بلقرن في عسير؟

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى
يوم الثلاثاء المقبل، جرت السيول المتدفقة والتي أغرقت شوارع بلقرن نتيجة تساقط
أمطار غزيرة في عسير.
السيول
تغرق شوارع محافظة بلقرن في عسيروأظهر ت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف أغرقت السيول القوية شارع وأحياء
محافظة بلقرن بعسير، وسط تقلبات ورياح سطحية نشطة.
📍 السيول في شوارع #سبت_العلاية— طقس (@tqqs) April 19, 2024
بمحافظة بلقرن بمنطقة #عسير
الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
19 إبـريـل 2024م
متداول
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أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع
بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة
وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد
إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.
الدفاع
المدني يُحذر من أمطار رعدية ودعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة
البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية
والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام
بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
سبت العلايا امطار غزيرة وسيول شمال منطقة #عسير الان عصر الجمعة ١٠ شوال ١٤٤٥ pic.twitter.com/HvLDqWBJuJ— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 19, 2024