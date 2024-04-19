لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت السيول بشوارع محافظة بلقرن في عسير؟

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استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، جرت السيول المتدفقة والتي أغرقت شوارع بلقرن نتيجة تساقط أمطار غزيرة في عسير.







السيول تغرق شوارع محافظة بلقرن في عسير





بمحافظة بلقرن بمنطقة

الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ

19 إبـريـل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/QixrEG1gcG 📍 السيول في شوارع #سبت_العلاية بمحافظة بلقرن بمنطقة #عسير الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ19 إبـريـل 2024ممتداول April 19, 2024

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية



وأظهر ت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف أغرقت السيول القوية شارع وأحياء محافظة بلقرن بعسير، وسط تقلبات ورياح سطحية نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.