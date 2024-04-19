تجري أنهارًا.. شاهد قوة أمطار وسيول أضم والعرضيات في مكة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان سيول بني سهيم بالعرضيات في مكة المكرمة.







أمطار قوية وسيول بالعرضيات في مكة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تساقطت أمطار غزيرة وأدت لجريان السيول كالأنهار في بني سهيم بالعرضيات، مع رياح سطحية نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.