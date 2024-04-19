الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم
مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، تساقطت كميات غزيرة من
الأمطار على قلوة تهامة بمنطقة الباحة.
امطار محافظة #قلوة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 19, 2024
من سلطان الطفيلي pic.twitter.com/bcZP3BrEe7
تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف
تساقطت أمطار غزيرة على على قلوة بتهامة، وسط طقس غير مستقر بالباحة مع رياح سطحية
نشطة.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة،
الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
امطار غزيره على محافظة #قلوة تهامة #الباحه_الان pic.twitter.com/bj1qV8VhLf— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 19, 2024
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،تبوك.