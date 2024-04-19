الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة

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استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على قلوة تهامة بمنطقة الباحة.



تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف تساقطت أمطار غزيرة على على قلوة بتهامة، وسط طقس غير مستقر بالباحة مع رياح سطحية نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،تبوك.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.