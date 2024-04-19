الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة

6غ454
أمطار الباحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على قلوة تهامة بمنطقة الباحة.اضافة اعلان


تساقط أمطار غزيرة على قلوة تهامة بالباحة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف تساقطت أمطار غزيرة على على قلوة بتهامة، وسط طقس غير مستقر بالباحة مع رياح سطحية نشطة.


أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،تبوك.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد صرف راتب شهر إبريل لموظفي القطاع الحكومي

رد فعل المملكة على الفيتو الأمريكي برفض منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

عاجل.. أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض و4 مناطق أخرى وتحذير من الدفاع المدني

البنوك تحذر من رسائل احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية

الجمعة 10 شوال .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ف63434534 2:10 م الجمعة، 19 أبريل 2024

بالفيديو.. شاهد بداية هطول الأمطار الغزيرة على الشفا بالطائف

رياح - الارصاد - ضباب اتربة - مكة 1:32 م الأحد، 14 أبريل 2024

تحذير من "الأرصاد" للمسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية بسبب هذه الحالة

2024-04-12_14-16-49 2:57 م الجمعة، 12 أبريل 2024

تحذير عاجل من حالة مطرية قوية واسعة النطاق على منطقة الخليج الأسبوع المقبل

غ8ه7887 7:05 م الأحد، 24 مارس 2024

تحذير عاجل.. استمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء المقبل على معظم المناطق