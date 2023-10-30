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"قوى": تمكين أصحاب الأعمال منح رواتب العاملين بنسبة معينة

ريال سعودي
صاحب العمل سيتمكن من تحديد الراتب الأساسي
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أتاحت منصة «قوى» ميزة جديدة خلال الفترة الماضية، تتمثل في خاصية إضافة «نوع الراتب» أثناء توقيع العقد في المنصة.

الراتب بنسبةاضافة اعلان

وقالت المنصة إن صاحب العمل سيتمكن من تحديد الراتب الأساسي على أن يكون إما راتباً ثابتاً لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيراً مرتبطاً بنسبة معينة، وفقًا لـ"عكاظ".
وأضافت أنه ينبغي توضيح هذه النسبة في أيقونة «قاعدة الحساب»، مثل أن يمنح الموظف 20% من المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج الخاص بالعامل.

الأجر الأساسي

وعرّفت المادة الثانية من نظام العمل الأجر الأساسي بأنه كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله، سواء بعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، دون النظر إلى نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.

تعديلات منوعة

يأتي ذلك، بعد أن أتاحت المنصة تعديلات عدة الفترة الماضية، أبرزها تأمين الحسابات عبر إضافة خانة للتحقق من الحساب بخطوتين، وتمكين المنشآت من طباعة شهادة حماية الأجور.
إذ سيتمكن مسؤولو النظام في منصة «قوى» من طباعة الشهادة عبر 3 خطوات بعد الدخول لحساب المنشأة واختيارها، إذ يتم الذهاب إلى معلومات المنشأة أو اختيار الخدمة، ثم الذهاب إلى الشهادات، واختيار شهادة «نظام حماية الأجور»، إضافة إلى إمكانية طباعة شهادة التوطين بالخطوات السابقة نفسها، واختيار شهادة التوطين.
ومن المستجدات إتاحة خانة التعريف بالراتب، إذ ستتمكن المنشآت من اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظفين، التي تحتوي على معلومات أساسية حول راتبه ومدة عمله، ومعرفة حساب التوطين سواء كانت فورية أو تراكمية كل 26 أسبوعاً.

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