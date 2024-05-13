الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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بعد واقعة تسمم الرياض.. قرارات مهمة لـ"البلدية" بخصوص "المايونيز"

المايزنيز
المايونيز
أ أ
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم (همبرقيني) بمدينة الرياض، خلال اليومين السابقين..اضافة اعلان
فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة وجود بكتيريا (كلوستريديوم بوتولينوم) المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة (المايونيز) من ماركة (BON TUM)، في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها.


إيقاف وسحب "المايونيز" من أسواق المملكة

ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضاً، قامت الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقاً، وتضمّنت:
1 - إيقاف توزيع المُنتج المذكور (المايونيز).
2 - سحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة.
3 - إيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
4 - سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.
5 - إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.
6 - مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
وأهابت الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله من شائعات وأخبار مغلوطة.

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